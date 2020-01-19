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Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de tamamlandı.

19.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:00
Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları 'de tamamlandı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona 11 kulüpten, 27'si kadın 70 sporcu katıldı.
Ankara, Kocaeli ve 'dan turnuvaya katılan sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girip, 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verdi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile federasyon Kocaeli İl Temsilcisi Vedat Tortumluoğlu ve Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli tarafından takdim edildi.
Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi

Erzurum, Kocaeli, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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