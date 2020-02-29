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Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de başladı.

29.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:49
Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları 'de başladı.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona 34 kulüpten 52'si kadın, 94 sporcu katılıyor.
Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan'dan turnuvaya katılan sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele veriyor.
Yarın sona erecek organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.
Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları başladı

Türkiye, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


29.02.2020 15:54:24