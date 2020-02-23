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Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-4" yarışları, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

23.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:00Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli'de yapılacak
Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-4" yarışları, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde 'de gerçekleştirilecek.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 34 kulüpten 54'ü kadın 99 sporcu katılacak.
Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan'dan turnuvaya katılacak sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

28 Şubat, Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: AA

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