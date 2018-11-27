Shorttrack Türkiye Şampiyonasından İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'a Ziyaret

Türkiye
Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli
'de Sürat Pateni-2 (Short Track)yarışması düzenlendi. 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Buz Sarayı'nda düzenlenen şampiyonaya 10 kulüpten toplam 62 sporcu katıldı.
Yarışmada ilimizi temsil eden Palandöken
Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi
10. sınıf öğrencisi Tuncay Tahtacı, Junior C (gençler) kategorisinde 500,100 ve 1500 metrede yarıştı ve kulüplerarası ferdi Türkiye 1'inciliğini elde etti.
Yarışma sonrası Erzurum
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz genç sporcumuzu, beden eğitimi öğretmenini ve okul idarecilerini makamında misafir ederek kutladı ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. - ERZURUM
Kocaeli,Türkiye