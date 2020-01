Şi'den Komünist Parti'ye "halkın çıkarları her şeyin üstünde" uyarısı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele konusunda çetin bir savaş verildiğini belirterek, ÇKP'nin tüm mekanizma ve mensuplarına halkın çıkarlarını en öne koymaları çağrısında bulundu.Şinhua ajansının haberine göre, Şi, ÇKP'nin tüm organları ve kadrolarına çağrıda bulunarak, "Mevcut yeni tip koronavirüs salgınıyla verilen çetin bir savaşta, tüm seviyedeki parti örgütleri ve mensupları, halkın çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu hatırlarında tutmalıdır, partinin bayrağını salgınla mücadelede en ön safta ve yüksekte dalgalandırmalıdır." ifadesini kullandı.Şi, ayrıca ÇKP örgütlerinin, Merkezi Komitesinin kararları ve düzenlemelerini kararlılıkla uygulaması gerektiğini belirtti. Devlet Başkanı Şi'nin açıklamalarının Başbakan Li'nin Vuhan ziyaretinin akabinde gelmesi dikkati çekti.Ülkede son günlerde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Şi, hafta sonu ÇKP Politbüro Komitesi'ni toplayarak, ülkenin ciddi bir salgın durumuyla karşılaştığına işaret etmişti. Toplantıda, salgınla mücadeleyi yönetmesi için bir çalışma grubu kurulacağı belirtilmişti.Çin Başbakanı Li ise söz konusu toplantıda alınan karar kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun lideri olarak gün içinde Vuhan'a salgınla mücadele çalışmalarını denetlemek için gitmişti.Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, (2019-nVoC) salgını nedeniyle can kaybı 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 bin 844'e yükseldi. Virüsten son can kaybı ülkenin güneyindeki Haynan eyaletinde yaşandı. 56 enfekte ise iyileşerek taburcu edildi.Diğer yandan ulusal sağlık komisyonunun verilerine göre, virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmıştı.Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.