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Şi'den yeni tip koronavirüs salgınından zarar gören işletmelere vergi indirimi sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58Şi'den yeni tip koronavirüs salgınından zarar gören işletmelere vergi indirimi sözü
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi.
Şi, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, çok kapsamlı salgın önlemleri nedeniyle fabrika, büro, dükkan ve diğer işletmelerin kapanmasıyla şirketlerin maddi zararının arttığı ülkede "istikrarlı ekonomik faaliyetin ve sosyal uyumun sürdürülmesi" gerektiğine işaret etti.
Çin Devlet Başkanı, salgının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil bir dizi yardımda bulunmayı taahhüt etti.
Şi Cinping, 10 Şubat'ta salgına ilk kez dikkati çeken doktor Li Vınliang'ın virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa halkın karşısına çıkmıştı.
Temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle günlük ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi edinmek üzere başkent Pekin'in Çaoyang bölgesini ziyaret eden Şi'nin,
yetkililerden bilgi alırken ve ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları da paylaşılmıştı.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 8 bin 204'ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653'e çıkmıştı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Güncel

Kaynak: AA

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