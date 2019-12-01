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SIA, İstanbul uçuşlarında A350-900 ile hizmet vermeye başladı

Singapur Hava Yolları (SIA) İstanbul seferlerini A350-900 ile gerçekleştirecek.

01.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:18SIA, İstanbul uçuşlarında A350-900 ile hizmet vermeye başladı
Hava Yolları (SIA) seferlerini A350-900 ile gerçekleştirecek.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ve beraberindekiler İstanbul'dan gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesi A350-900 uçağında incelemelerde bulundu.
Şanlı, Singapur Havayolları'nın böyle bir uçakla uçuş başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnanıyoruz ki bunun devamı gelecek. Hem yolcularımızın aktarma noktası güzel bir havalimanına güzel bir uçakla gelmiş olmalarını görmek ziyadesiyle mutluluk verici. Hayırlı olmasını diliyorum. Seyahat etmek için güzel bir uçak. Havacılık her geçen gün daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Bu uçak da bunlardan bir tanesi. Şimdiden seyahat edecek yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
SIA Avrupa Bölge Başkanı Sek Eng Lee ise bunun hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye olan güveninin bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, "Türk müşterilerin gösterdiği büyük desteğe ek olarak yeni havalimanı için de müteşekkiriz." dedi.
İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü de, İGA ailesi olarak tüm amaçlarının gelen yolculara, ekipleriyle ve teknolojik imkanlarıyla en yüksek kalitede hizmet sunmak olduğunu dile getirdi.
Airbus A350, İstanbul Havalimanı'ndaki törenin ardından yolcularıyla Singapur'a gitmek üzere saat 14.25'te havalandı.

Singapur, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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