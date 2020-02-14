Haberler » Magazin » Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi - Magazin

Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Köşe yazarı Sibel Arna, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne tepki göstermek için sosyal medya hesabından iç çamaşırsız elbisesiyle poz verip orta parmak hareketi yaptı.

14.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:25

Çeşitli programlarda jürilik yapan köşe yazarı Sibel Arna, sosyal medya hesabı Instagram'dan Sevgililer Günü'ne tepki gösterdi.

ORTA PARMAK HAREKETİ YAPTI

Şimdilerde YouTube kanalında ünlü isimleri ve fenomenleri ağırlayan Sibel Arna, 41. yaşı için fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Cesur pozlar veren Arna, iç çamaşırsız giydiği elbisesinin fermuarını açarak arkası dönük poz verdi. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne gönderme yapan Sibel Arna, "Yine bir Cem Talu fotoğrafı ile güne ait duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum: Al sana 14 Şubat" diyerek orta parmak hareketi yaptığı fotoğrafını paylaştı. Arna'nın pozuna kısa sürede olumlu yorum yağarken binlerce de beğeni geldi.

İşte Sibel Arna'nın dikkat çeken pozu:

SİBEL ARNA KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sunucu Sibel Arna, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesini kazandı ve bu fakülte içerisinde bulunan İşletme bölümünden başarılı bir şekilde mezun oldu. Sonrasında da İstanbul'da çeşitli medya ajansları ile çalıştı ve bu yönde televizyon dünyasına girdi. 2006 yılında CNN televizyonlarında Trends programını hazırlamaya ve sunmaya başladı.

İşte Benim Stilim programının da bir dönem sunucusu olan Sibel Arna, Vatan Gazetesi'nde de bir dönem köşe yazarlığı yaptı ve bu yönde de yazılarını yayınladı. Moda, sağlık, güncel ve diğer konular ile ilgili olarak sürekli bir şekilde yayın hazırladı ve başta Vatan gazetesi olmak üzere birçok farklı gazetede çalıştı. 2003 yılında da Hürriyet gazetesinde çalışarak yayınlarına bu gazete üzerinde devam eden ünlü sunucu ve haberci Sibel Arna, basın dünyası içerisinde son derece tanınan bir isim olarak karşımıza çıktı.

Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?

Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Sevgililer Günü, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
KUDÜS:batı uşaklık yapanların günü olsa daha iyi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
98765:lanet olsun sevgililer gününe medyanın boşbeleş işleri sevgililer günü kutlanıyor ama 20. 000 aleme rahmet olarak gönderilen hz muhammed s. a. v efendimizin kutlu doğumu hadisleriyle kuranla kutlanmıyor işte siz böyle gavur bir toplumsuz sevgilin günümü olur ya sevgili her gün sevgi ister ne saçma sapan medya işgüzarlığı
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
FIRTINA 61:Ne iş yapar bu bacımız? Bilen, duyan var mı?
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
UZMAN38:sence ?
Yayından Kaldır
0 0
NEVŞEİRLİ:bacı dimeseydin gardaşım
Yayından Kaldır
2 0
CENGİZ:neyetmeye calışırsız parazmı bitti
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
SEREN CANJ:Yazık ki yazık sevgilisi olsa böyle yapmaz dı ama
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CON VİK:Füzeler sağlammış S-400 gibi maşallah.
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
VEZIR:NEDESE EYVALLAH. .
Yayından Kaldır
10 3
Cevap yaz
LEDA:Bu kim bilen var mı?
Yayından Kaldır
10 1
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:50:40