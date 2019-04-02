Sibel Aydoğdu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZİNCAN REFAHİYE belediye başkan adayı olan Sibel Aydoğdu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZİNCAN REFAHİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sibel Aydoğdu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZİNCAN REFAHİYE adayı Sibel Aydoğdu kimdir? BTP ERZİNCAN REFAHİYE adayı Sibel Aydoğdu yüzde kaç oy aldı?

Sibel Aydoğdu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZİNCAN REFAHİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Sibel Aydoğdu REFAHİYE ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. REFAHİYE ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Sibel Aydoğdu adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ERZİNCAN REFAHİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.