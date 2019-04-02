Sibel Barshan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Edirne belediye başkan adayı Sibel Barshan oldu. DP adayı Sibel Barshan, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Edirne belediye başkan adayı Sibel Barshan ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Edirne belediye başkan adayı Sibel Barshan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Edirne Belediye Başkan Adayı Sibel Barshan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Sibel Barshan, Edirne yarışında % 0,69 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Sibel Barshan toplamda 654 adet oy sayısına ulaştı.

Sibel Barshan Kimdir?

Sibel Barshan ilk, orta ve liseyi Edirne'de bitirdi. Trakya Universitesi Meslek Yüksekokulu Maden Bölümünden mezun oldu. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Restoran işletmeciliği yaptı, şuan bir organizasyon firması sahibi olarak çalışıyor.

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