Şarkıcı Sibel Can, Almanya 'nın Köln kentinde konser verdi.Maritim Hotel'de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu.Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.