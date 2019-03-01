01 Mart 2019, 15:59
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Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, aracı satan şirketin sahibine 4 yıl hapis ve 80 bin TL para cezası verdi.

Şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında Nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise dolandırıcılık suçunun oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

4 YIL HAPİS VE 80 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında olumlu kanaat oluşmadığından indirim uygulamadı, hapis cezasını paraya çevirmedi ve ertelemedi.

"ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ ETTİ"

Duruşma sonunda, Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini söyledi.

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Magazin, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
1881-1938: peki sibel öbür tarafa ne götürecek acaba..?
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SİBEL TER AKITARAK ALDI O ARABALARI: Neler yaptı kimbilir, dolandırıcıyı bezdirir
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DOĞRU: SIBEL ÇOK SAHTE BİR YAPIN VAR SENI SEVEMEDIM GITTI. .
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İBRAHİM YURDUNUSEVEN: peki sibel can kendisi vergisini veriyormu
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KALIN GEÇİRİR: su olay bi gariban tofaşı olan birinin başına gelse örnek veriyorum ne olurdu ?
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