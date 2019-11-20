Haberler » Magazin » Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi - Magazin

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt, Cihangir'de esmer bir güzelle görüntülendi. Aksüt, görüntülendiğini anlayınca dışarıdan görünmeyen bir masaya geçti.

20.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:39

Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Sibel Can'ın 2010 yılında boşandığı Sulhi Aksüt, uzun aradan sonra esmer bir güzelle ortaya çıktı. Sibel Can'dan boşandığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşayan Aksüt, bu şekilde görüntülenmekten rahatsız oldu.

"RAHATSIZ ETMEYİN"

İş adamı Sulhi Aksüt, 'de bir mekanda esmer bir kadınla yemek yerken kameralara takıldı. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince dışarıdan görünmeyen bir masaya geçti. Mekan çalışanlarından biri de muhabirlerin yanına gelerek Aksüt'ün "Rahatsız etmeyin" mesajını iletti.

10 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

11 yıllık eşi Hakan Ural'dan ihanet ettiği gerekçesiyle boşanan, Karahan Çantay'la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt'le 2000 yılında evlendi. 10 yıl evli kalan çiftin Emir adında bir çocukları oldu. 2010 yılında boşanan çiftin duruşması tam 6 celse sürdü. Sibel Can'ın bu boşanması da dünyasını sarsmıştı. Boşanma sebebi olarak Miami'den erken dönen Sibel Can'ın evde Sulhi Aksüt'le ilgili istenmeyen bir olayla karşılaşması gösterilmişti.

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi

Sulhi Aksüt, Sibel Can, Cihangir, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
ADINIZI YAZIN:Kızı yerinde tuuuu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
XXX:para var kime neeeeeee
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
11:06 Her şey aşk için
10:51 Acun Ilıcalı'nın Exatlon Challenge yarışmasının çekimlerinden paylaştığı böcek detayı dikkat çekti
10:41 Nejat Uygur anıldı
10:27 Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi
10:12 Sanatçı Haluk Levent'ten genç kızlara 'Güleda' mesajı
09:36 Fenomen Şeyda Erdoğan isyan etti: Babam ve ailesi tarafından tehdit ediliyorum
08:08 İlk bölümü yayınlanan Azize dizisinde dikkat çeken cinsel istismar sahnesi
00:46 Hadise 1 ayda 6 kilo verdi! Fiziği için servet harcadı
20.11.2019 11:22:05