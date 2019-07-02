02.07.2019 10:24
Haberler » Magazin » Haber

Sibel Can ve kızının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ünlü şarkıcı Sibel Can, dün sosyal medya hesabından kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. İkilinin fotoğraflarına kısa sürede yorum yağdı.

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can , Alaçatı'da kızıyla beraber gittiği tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Anne-kızın fotoğrafını görenler ise ikilinin abla kardeş gibi göründüklerini söyleyerek övgü yağdırdı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. Sibel Can'ın fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri fotoğraflara övgüler yağdırdı.

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan (1992) ve Melisa (1994) adında iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 şubat ayında boşandı.

Sibel Can ve kızının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü
sosyal medya , melisa ural , hakan ural , sibel can , Magazin

YORUMLAR(1)
ÇİFTETELLİ:sibel hanım hayır diyordu bu kadar ilgi beni bunalttı diyordu. kızımla birlikte rahat rahat güneşlenemiyorum diyordu. derken bir gece vakti kargalar ötmeye başladı. bir yaprak düştü gök yüzünden. sibelcan şarkı söylemeye başladı. ormanın derinliklerinde mavi yaratıklar vardı ve korkunç büyücü gargamel vardı. onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:07 Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı
10:39 Deniz Seki'ye sürpriz doğum günü
10:23 Sibel Can ve kızının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü
10:05 Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin, yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü
09:29 Mudanya Lezzet Şenliği'ne görkemli final
09:19 Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
09:21 Oyuncu Ahmet Kural, gizemli bir kadınla samimi şekilde görüntülendi