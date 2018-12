Sibel İnci Memiş Tarihi Mekânları Gezdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:31



Vali Okay Memiş 'in eşi Sibel İnci Memiş, Erzurum merkezdeki tarihi mekanları gezdi.Sibel İnci Memiş'e Erzurum gezisinde, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'in eşi Gülay Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın eşi Gülay Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın eşi Zuhal Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan 'ın eşi Zehra Aslan , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun'un eşi Nuran Uzun ve kaymakam eşleri eşlik etti.Terminal Caddesinde bulunan restoranda protokol mensuplarının eşleriyle yemekte bir araya gelen Bayan Memiş, tarih turuna Abdurrahman Gazi Türbesi ile başladı. Memiş ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Kongre Binası, Atatürk Evi, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve tarihi Erzurum evlerini gezdi.Ziyaret ettiği tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Sibel İnci Memiş, Erzurum'un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi İpek yolu güzergahında yer alan kadim bir kent olduğunu söyledi. Tarihi mekanların eşsiz güzellikte olduğunu ifade eden Bayan Memiş, Erzurum'un aynı zamanda önemli bir turizm şehri olduğunu vurguladı. - ERZURUM