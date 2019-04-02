Sibel Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR BİSMİL belediye başkan adayı olan Sibel Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR BİSMİL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sibel Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR BİSMİL adayı Sibel Kılıç kimdir? BTP DİYARBAKIR BİSMİL adayı Sibel Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Sibel Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR BİSMİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Sibel Kılıç BİSMİL ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. BİSMİL ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Sibel Kılıç adlı BTP adayı toplamda 62 adet oy sayısına ulaştı.

Sibel Kılıç Kimdir?

Sibel Kılıç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR BİSMİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.