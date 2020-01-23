Sibel Kirer kimdir? Sibel Kirer kaç yaşında, nereli?

Sibel Kirer Erdoğan 13 yaşında sanat hayatına adım attı. 2011 yılında şarkıcı Emrah Erdoğan ile tanışarak 2014 yılında dünyaevine girdi. Evliliğin ardından sahnelere veda etti. Sibel Kirer Erdoğan biyografisi ve fazlası haberimizde...

SİBEL KİRER KİMDİR?

Kirer, 1980 yılında Belçika 'da dünyaya geldi. Müziğe 13 yaşında Belçika'da başladı. Henüz küçük yaşlarda başladığı sanat hayatına, büyük salonlarda dernek ve çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak devam etti. Akbaş Müzik'le, 1998 yılında "Az Değilsin Abisi", 1999 yılında "Bana Göz Kulak Ol" adlı iki albüm çalışması yaptı.

Sahne hayatına, Emrah ile tanışantıktan sonra son veren Sibel Erdoğan'ın bu evliliğinden Eleysa Erdoğan, Elyesa Erdoğan adında iki çocuğu bulunuyor.