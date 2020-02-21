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Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu

Caz müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Köse Quintet, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili kapsamında sahne alarak hayranlarıyla buluştu.

21.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:48Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
Caz müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Köse Quintet, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili kapsamında sahne alarak hayranlarıyla buluştu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili devam ediyor. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alan Sibel Köse Quintet, hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Caz yolculuğuna üniversite yıllarında başlayan Sibel Köse, farklı müzikal birlikteliklerle yorumculuğunu da geliştirdi. Sibel Köse Quintet, iki saat süren konserde izleyenleri coşturdu. Tenor saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel'in yer aldığı konserde Sibel Köse, Billie Holiday, Sarah Vaughan gibi cazın efsane isimlerinden parçalar da seslendirdi.

Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Sibel Köse ve ekibini performansından dolayı tebrik etti. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde yer almaktan duyduğu heyecanı dile getiren Sibel Köse de, "Nilüfer Caz Tatili programında ilk kez yer aldım ve burada olmaktan çok mutluyum. Umarım bu faaliyet çok uzun yıllar devam eder. Farklı projelerle devam ederiz. Bursa'da caz müzik potansiyeli var. Caz söylemek isteyen Bursalılarla atölyede de bir araya gelmeyi isterim" diye konuştu. - BURSA

Nazım Hikmet Kültürevi, nilüfer belediyesi, Sibel Köse, Magazin

Kaynak: İHA

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