Sibel Küçükkapdan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP GÜMÜŞHANE belediye başkan adayı Sibel Küçükkapdan oldu. DSP adayı Sibel Küçükkapdan, GÜMÜŞHANE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? GÜMÜŞHANE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP GÜMÜŞHANE belediye başkan adayı Sibel Küçükkapdan ile ilgili seçim sonuçları ve GÜMÜŞHANE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP GÜMÜŞHANE belediye başkan adayı Sibel Küçükkapdan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte GÜMÜŞHANE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. GÜMÜŞHANE aday yarışı ve GÜMÜŞHANE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

GÜMÜŞHANE Seçim Bilgileri

GÜMÜŞHANE belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

GÜMÜŞHANE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

GÜMÜŞHANE belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

GÜMÜŞHANE toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

GÜMÜŞHANE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP GÜMÜŞHANE Belediye Başkan Adayı Sibel Küçükkapdan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP GÜMÜŞHANE belediye başkan adayı olarak gösterilen Sibel Küçükkapdan, GÜMÜŞHANE yarışında % 0,18 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Sibel Küçükkapdan toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

DSP GÜMÜŞHANE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.