Haberler » 3. Sayfa » Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Haberler

Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

Üç gün önce kayıp olduğu bildirilen ve dün Samatya sahiline cansız bedeni bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin babası "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna "Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" yanıtını verdi.

06.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22

'da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sibel Ünli'nin babası Zeki Ünli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE ŞEYLER AYIPTIR"

Güngören Köyiçi'nde bulunan Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli, "Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, 'bir aydır kayıp'. Yalan. Bizim evimiz Muş'ta var, Bursa'da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır? Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"PARASIZLIKTAN MI YAPTI?"

Baba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna, "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür, burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

BİR AÇIKLAMA DA AĞABEYİNDEN

Ağabey Aydın Ünli ise, "Bu günümüzde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir basın metni hazırladık" dedi.

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI

Genç kızın intiharı Türkiye'yi derinden sarstı. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı" sözleriyle sitem etti.

DAVUTOĞLU'NUN DA GÜNDEMİNDEYDİ

İntiharıyla tüm Türkiye'yi üzen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli hakkında açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kendisinden bir süredir alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

Şahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel ÜnliŞahan Gökbakar, maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti

Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırızAhmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız

Sibel Ünli kimdir? Üniversite öğrencisi Sibel Ünli kimdir?Sibel Ünli kimdir? Üniversite öğrencisi Sibel Ünli kimdir?

Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Samatya, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (62)
FARUK: aile u dönüşü yaptı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FİLO: HEM DİYORKİ DURUMUMUZ İYİ HEMDE DEVLET BİZE YARDIM EDİYOR BURS VERİYOR DİYOR . . . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OLDU: Aylık gelir o kadar fazlaysa nasıl destek için para alıyorlar devletten?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SALİH: Babayı kim bilir kaç tane kafa tascı tehdit etti açıklama öncesi. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ARZU: Eskiden topraktan yollarda yürüyorduk ama karnımız doyuyordu Yol yaptık diyorlar asfalt yolda aç yürüyoruz
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
İZZET YILDIZ: MADEM O KADAR DURUMUN İYİ NEDEN KIZIN KARTINDA SADECE 1 LİRA VAR
Yayından Kaldır
87 44
Cevap yaz
BADMAN: NE ÖNEMİ VAR 1. ELDEN ADAM MADDİ SIKINTIMIZ YOK DEMİŞ HARCAMIŞ 1 LİRASI KALMIZ İZZET BAŞKAN NEYİN PEŞİNDESİN SANANE.
Yayından Kaldır
17 17
HABER: sende de beyin var ama 1 lira etmez. . !Adam yalan diyor işte. . !!
Yayından Kaldır
23 19
GERÇEKLER: işte bir baba nın Türkiye ye cevabıhelal olsun doğruları söylediği için
Yayından Kaldır
62 53
Cevap yaz
APTALSINNNNNNNN: SENİN O KÜÇÜK BEYNİN BUNU DÜŞÜNÜYORSA VAY HALİNE
Yayından Kaldır
2 2
Tüm 62 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
17:01   Karagöz, Broadway'de görücüye çıkıyor! - Haberler
16:56   Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro - Haberler
16:53   İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
16:52   Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Haberler
16:07   Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Haberler
16:02   Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Haberler
15:57   Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Haberler
15:49   İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü - Haberler
15:37   Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü - Haberler
6.01.2020 17:09:14