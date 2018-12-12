Hatay
Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Siber Güvenilir Hatay" toplantısı düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, Hatay Erol Bilecik
Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında belediye olarak teknolojiyi önemsediklerini belirtti.
Hatay olarak siber saldırılara karşı önlem alarak, kenti bu yönde güvenilir kıldıklarını ifade eden Savaş, şöyle devam etti:
"Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak dijital dünyada söz sahibi olmak için somut adımlar attık. Teknolojiye çok yatırım yaptık. Bundan tüm Hataylıların faydalanmasını hedefliyoruz. Her bireyin gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurması son derece önemli. Bütün bu gelişmelere kayıtsız kalmamız, bizi rekabetten de uzak tutar ve hedeften uzaklaştırır."
Siber güvenlik uzmanlarının da sunum yaptığı toplantıda, yapılan çekiliş sonunda iki öğrenciye tablet hediye edildi.
Lütfü Savaş,Hatay
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:26