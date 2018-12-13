Siber Güvenilir Hatay Zirvesi Gerçekleşti

Erol Bilecek Kongre Salonu'nda gerçekleşen konferansa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde, SGH proje yöneticisi ve Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, BT Haber Şirketler Kurulu Başkanı Murat Göçe, Comodo Türkiye Satış Temsilcisi Cem Sofuoğlu,Secure Way adına Can Tarakçı,Dijital Kalkınma Derneği Başkanı Zekai Kıran, MKÜ Öğretim Üyesi Tuğba Parlar,MES Üniversitesinden Selen Aydın, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenciler katılım sağladı.

SİBER GÜVENLİK ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ

Siber güvenliğin açıklamasını yaparak konuşmalarına başlayan Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, siber güvenliğin sağlanması için tüm paydaşların güvenlik risklerini bilmeleri ve bu risklerin yönetilmesine ilişkin yaklaşımlarından bahsetti.

Bozkurtlar konuşmasının devamında ise; "Biz Siber Güvenilir Türkiye hayali kurduk ve bu uğurda çalışmalarımıza başladık.Bilişim teknolojilerin savunma sanatına Siber Güvenlik denir. Bu projemizin ilk amacı siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmaktı. Siber saldırıların temel sebebi bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Kullandığımız teknolojik ürünlerin tam olarak nasıl kullanıldığını bilmediğimiz için ve güvenlik önlemlerini almadığımız için ciddi siber zafiyetler yaşıyoruz.Bizlerde bu proje ile siber şiddete değineceğiz ve geliştirici nesil olmaya dikkat çekeceğiz." ifadelerine yer verdi.

DİJİTAL DÜNYANIN NİMETLERİNDEN HATAY'IN DA FAYDALANMASINI İSTİYORUZ

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş konferansta yaptığı konuşmasında, dünyadaki gelişim sürecinden bahsederek, belediyecilikteki etkilerini anlattı.

Başkan Savaş sözlerine şöyle devam etti; "Dünya hızlı gelişiyor. Önce buhar makineleri çıktı ardından elektrik bulundu, daha sonra bilgisayar, sonrasında dünyanın her tarafında bilgisayar ağı ve internet kullanılmaya başlandı. Sonuç itibariyle geldiğimiz dönem, çılgın bir çağda yaşıyoruz. Dünyanın en çok savaştığı iki konu var, bunlardan biri dijital diğeri ise ekonomidir. Bizlerde kentimizde ve ülkemizde bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Hatay jeopolitik konum olarak dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. 2021 yılında da kentimizde EXPO'yu yapacağız. Bu platformu gerçekleştirirken de teknolojiyi bilen, dünyayla yarışan gençlere ihtiyacımız var. EXPO ve Gastronominin yanı sıra dijital dünyada da söz sahibi olmak için çalışma başlattık. Daha güvenilir bir dijital dünya hedefliyoruz. 2019 yılı itibariyle Yapay zeka uygulamasını kullanmaya başlayacağız. Bu uygulama ile kentimizdeki sorunları dijital ortamda tespitini yaparak, ekiplerin gitmesini sağlayacağız. Böylelikle dijital dünyanın nimetlerinden Hatay halkının da faydalanmasını istiyoruz. Belediye demek alt yapı, üst yapı, yeşil alanları yapmak demek değildir. Şehirde yaşayan insanların biraz konforunu arttırmak daha modern hayata geçişini sağlamaktır. Ama artık belediyecilik yerelden kalkınmanın başladığı çok önemli bir pozisyon almıştır. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendirerek kentimize önemli kazanımlar sağlamak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNTERNET İLE YAYILDI

BT Haber Şirketler Kurulu Başkanı Murat Göçe ise yapmış olduğu panel konuşmasında; "Dijital dönüşüm yaşıyoruz. Bundan 100 yıl önce atılan tohumların ardından dünya dijital dönüşüm içerisine girdi. İlk zamanlarda trafik ışıklarının çıkmasıyla başlayan dijitalleşme süreci her sene katlanarak logaritmik bir şekilde günümüze kadar geldi. Dijital dönüşüm internetin çıkmasıyla da hızla yayıldı." ifadelerinde bulundu.

YAPILAN SUNUMLARLA KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ

MES Üniversitesinden katılım sağlayan Selen Aydın konferans katılımcılarına 'Siber Zorbalık' konulu bir video izleterek konuyla ilgili bilgiler paylaştı.

MKÜ Dr. Öğretim Üyesi Tuba Parlar ise konferansta, 'Siber Güvenlik ve Yapay Zeka' konusunda sunum yaptı.

Secure Way adına konferansa katılan Can Tarakçı, firma olarak bilgi güvenliği danışmanlık, uyum ve güvenlik özelinde çözüm sağladıklarını belirterek, internette kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usulleri konusunda da dinleyicilere bilgiler verdi.

"İNTERNET GÜVENLİK ALTINA ALINMALI"

İnternetin güvenlik atına alınması gerektiğini savunan Comodo Türkiye Satış Temsilcisi Cem Sofuoğlu; "Gün geçtikçe hızla yenilikler kazanan internetin güvenlik altına alınması gerekiyor.2025 yılında insan beyninden 7 kat daha hızlı çalışan makineler, 2050 yılında 250 kat hızlı çalışan makineler olacak. Kirlenmiş bir dünyada insanlığa zarar vermek isteyen, farklı yönlere çekmek isteyen birileri çıkacaktır. Bu nedenle interneti güvenlik altına alınması gerektiği düşüncesindeyiz." Dedi.

"DÜNYA İNTERNET AĞI OLARAK DÖNÜŞÜM TÜRBÜLANSINDA"

Panelde yaptığı konuşmasında çağın yeni kalkınma anlayışından bahsederek,dijital güvenlik noktasına değinen Dijital Kalkınma Derneği Başkanı Zekai Kıran; "2017 yılının Mayıs ayında kurduğumuz derneğimizi, çağın yeni konvansiyonel kalkınma anlayışının yerine bilgi ve iletişim teknolojilerinin şekillendirdiği yeni bir kalkınma modelinin Türkiye'de de hayata geçmesi gerektiği düşüncesiyle kurduk.Genel anlamda ülkemizde dijital güvenlik sorunun olduğunu ve bugüne kadar kamu noktasında da tam anlamıyla bu soruna iyileştirme yapılmadığını gözlemledik.Dünya 2010 yılı itibariyle toplumsal dönüşüm türbülansına girdi. Bugün Fransa'daki ve Avrupa'daki olaylara da baktığımız zaman, bunu yansımasını görüyoruz. Çünkü bireysel talepler ve toplumsal etkileşimin gelişim sürecinin artmasıyla beraber geldi. Bu gibi sorunlar artarak devam etmemesi adına dijital güvenliğin sağlanması gerekmektedir." Açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından, konferansa katılım sağlayan 3 şanslı öğrenciye kura çekilişi ile tablet hediye edilirken, birçok öğrenciye de antivirüs programı ve konuyla ilgili bilgilendirici kitaplar hediye edildi.