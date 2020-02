Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber güvenlik ürünlerinin test edilmesi ve katalog değerlerini karşılamasından başlamak üzere kendilerine vadedilen işlerin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili testleri sıklaştıracaklarını söyledi.Sayan, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen 3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe önem kazandığını bildirdi.Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve dönüşümlerin sosyal ve ekonomik kalkınmanın da önünü açtığını dile getiren Sayan, "2025 yılında büyük çoğunluğu altyapılara ilişkin çözümlerde kullanılmak üzere 50 milyar akıllı cihazın IoT teknolojileri sayesinde haberleşeceği öngörülüyor." dedi.Siber güvenlik alanındaki çalışmaların istenilen düzeye ulaşmadığını anlatan Sayan, milli ve yerli siber güvenlik teknolojiler geliştirilerek Türkiye'nin dünya pazarında rekabet edebilecek konuma gelmesi için tüm paydaşların etkin çalışması gerektiğini kaydetti."46 bin zararlı bağlantının erişimi engellendi"Ülkelerin siber güvenliğinin milli güvenlik kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirten Sayan, milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ile bunların kullanılmasının önemine dikkati çekti.Sayan, 2016'da 4,5G ihalesinde yerlilik oranı yüzde 1'ler seviyesindeyken alınan önlemlerle bu oranı yüzde 23'e çıkarttıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Koyduğumuz hedef bu oranın yüzde 45'e çıkması. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Siber Güvenlik Kümelenmesi sayesinde hedefimiz, siber güvenlikteki yerlilik ve milliliği yüksek seviyelere çıkarmak. Siber güvenlik ürünlerinin test edilmesi ve katalog değerlerini karşılamasından başlamak üzere bize vadedilen işlerin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili testlerimizi önümüzdeki dönemde sıklaştıracağız. Piyasa gözetim denetimlerini artıracağız."Şu ana kadar USOM tarafından yaklaşık 46 bin zararlı bağlantının erişiminin engellendiğini, ilgili yerlere yazılı olarak 2 bin 500'ü aşkın siber güvenlik bildiriminde bulunulduğunu belirten Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve kendileri için önemli bir rehber olan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gücüyle 2023 hedeflerine durmadan ilerlediklerini bildirdi."Siber güvenlik için paydaşlar iş birliği yapmalı"Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir de kişisel verilerin siber dünyadaki olaylardan olumsuz etkilenmemesi için bu alanda güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.Kişisel verilerin korunmasının süreklilik arz ettiğini anlatan Bilir, "Bunun için gereken her türlü idari tedbirin alınması önemli. Siber saldırılara karşı proaktif bir savunma yöntemi geliştirilmeli. Veri koruma kültürünün yaygınlaştırılması, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için tüm paydaşlar etkili iş birlikleri yapmalı." dedi."Ülkemize yönelik 2019'da 136 bin 411 siber saldırı raporlandı"TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de her teknolojik gelişmenin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu söyledi.Türkiye'nin; ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından siber saldırıya uğrayan ilk 5 ülke arasında yer aldığının altını çizen Aktepe, dernek olarak Türkiye'de sürdürülebilir siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması için çalıştıklarını bildirdi.Siber saldırıların doğal afetler kadar ülkeler için tehdit oluşturduğunu ifade eden Aktepe, "Ülkemize yönelik 2019'da 136 bin 411 siber saldırı raporlandı. Ülkemiz bu saldırılardan zarar görüyor." diye konuştu.Aktepe, siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücünün önemine değinerek, Türkiye'de 20 bin, dünyada ise 3 milyona yakın siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu aktardı.Söz konusu saldırıların, devletler tarafından bir savaş aracı olarak kullanıldığını anlatan Aktepe, "Siber saldırıların dünya genelinde her yıl katlanarak arttığı biliniyor. Bu yıl siber saldırıların daha da karmaşıklaşacağı, gelişen teknolojilerle yeni saldırı yöntemlerinin ortaya çıkacağı öngörülüyor." ifadesini kullandı.