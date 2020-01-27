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Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Kış Kampı" başladı.

27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:52Siber Güvenlik Kış Kampı başladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Kış Kampı" başladı.
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik ilgilisi öğrencilerin 5 gün Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim alacağı Siber Güvenlik Kış Kampı'nda eğitimler, kümelenmeye üye firmalardan gelen sektörün öncü isimleri tarafından veriliyor.
SSB, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından organize edilen kampta öğrenciler, Siber Güvenliğe Giriş, Linux 101, Web Uygulama Güvenliği, Siber Güvenlikte Yapay Zeka, Uygulamalı Sızma Testi, Derinlemesine Ağ Güvenliği, Tersine Mühendislik, Zararlı Yazılım Analizi, Scada Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zero-Day Araştırma ve Exploit Geliştirme, Temel Adli Bilişim, SIEM-SOC, IoT Güvenliği, Kriptoloji, Android Internals ve Bilgi Güvenliği/KVKK başlıklarında eğitim görüyor.
2 bin 500'den fazla öğrencinin başvurduğu kış kampına 770 öğrenci kabul edildi. Söz konusu eğitim, bir önceki dönemde Siber Güvenlik Yaz Kampı olarak düzenlenmiş ve TOBB-ETÜ'de 500 öğrenciyle gerçekleştirilmişti.

Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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