Haberler » Güncel » 'Siber Güvenlik Merkezi' projesi başarıyla tamamlandı

"Siber Güvenlik Merkezi" projesi başarıyla tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanan TR81/19/TD/0075 numaralı "Malware Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Teknik Destek" projesi başarı ile sona erdi.

05.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:30
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanan TR81/19/TD/0075 numaralı "Malware Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Teknik Destek" projesi başarı ile sona erdi.

Özellikle "Tersine Mühendislik" (Reverse Engineering) üzerinde durulan eğitimde, teorik ve sanal ortamda uygulamalı olarak zararlı yazılım tespiti yapıldı ve hafızadaki hareketlilik farklı programlarla incelendi. Son derece verimli geçen eğitimin sonunda 24 katılımcı, belgelerini almaya hak kazandı.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çetiner, bir projenin daha başarı ve verimlilikle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyetini ifade ederek, desteğini esirgemeyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak'a teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Kütahya'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
18:46 Gürcistan'da Türkiye Haftası'na doğru
18:45 Çırçır fabrikasındaki yangını film gibi izlediler
18:42 Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)
18:42 Antalya'da Finike sahiline vuran ölü balıklar inceleniyor
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
17:08 Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz
5.11.2019 18:47:08