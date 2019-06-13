Siber güvenlik sektörüne yeni oyuncu

Alanında uzman ve araştırmacı kadrosu ile kurumların siber güvenlik alanındaki tüm ihtiyaçlarına çözüm geliştirmek misyonuyla hareket eden Privia Security, ülkemizin önde gelen siber güvenlik araştırmacılarından biri olan Eyüp Çelik tarafından kurulmuştur. Kurumların IT ve OT varlıklarına yönelik sızma (penetrasyon) testleri, siber güvenlik eğitimleri, Red Teaming ve kurumlara özel geliştirilen yazılımlar gibi çözümlerle siber güvenlik sektöründe fark yaratmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler