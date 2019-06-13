13.06.2019 13:19
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Siber güvenlik sektörüne yeni oyuncu

Siber güvenlik sektörüne yeni oyuncu

"Privacy For You" sloganı ile hareket ederek güvenlik ve gizlilik kavramlarına farklı bir bakış açısı getirmeyi planlayan Privia Security, siber güvenlik sektörüne sahip olduğu tecrübesi ve uzman kadrosu ile hızlı bir giriş yaptı.

Alanında uzman ve araştırmacı kadrosu ile kurumların siber güvenlik alanındaki tüm ihtiyaçlarına çözüm geliştirmek misyonuyla hareket eden Privia Security, ülkemizin önde gelen siber güvenlik araştırmacılarından biri olan Eyüp Çelik tarafından kurulmuştur. Kurumların IT ve OT varlıklarına yönelik sızma (penetrasyon) testleri, siber güvenlik eğitimleri, Red Teaming ve kurumlara özel geliştirilen yazılımlar gibi çözümlerle siber güvenlik sektöründe fark yaratmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler
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