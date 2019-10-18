Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini bulduÜniversite Üstün Hizmet Ödülü, Gazi Üniversitesi Adli Bilişim ABD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan'a verildi.

ANKARA - Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri töreninde, Gazi Üniversitesi Adli Bilişim ABD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, Üniversite Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'in de katıldığı "12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nda Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, Üniversite Üstün Hizmet Ödülü, Gazi Üniversitesi Adli Bilişim ABD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan'a verildi.Konferansta, Kuantum Sonrası Kriptoloji çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler, değişimler; Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve Blok Zincir Teknolojisi alanında gerçekleşebilecek siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin yanı sıra, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamalar ve benzeri konular ele alınırken, akademik bildirilerin sunulduğu oturumlar düzenlendi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından sektörde öne çıkan kurum ve kuruluşlara Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri verildi."Üniversite Üstün Hizmet Ödülü Prof. Dr. Mustafa Alkan'a"Türkiye'de Siber Güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmede önemli olan, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ABD, Adli Bilişim ABD, Akıllı Şebekeler ABD gibi kritik lisansüstü programları ilk kez açması; Türkiye'de bu alanda en çok etkinlik düzenlemesi; ulusal stratejilerin hazırlanmasına verdiği katkı; Uluslararası Bilgi Güvenliği Dergisi ile International Journal of Information Security Science dergilerini bünyesinde barındırması ve bunları açık erişim olarak bilim dünyasına sunma, kamu üniversiteleri içerisinde ilk büyük veri analitiği ve siber güvenlik laboratuvarını açması, WoS ve Scopus verilerine göre ülke siber güvenlik biliminin gelişmesine ve açık kaynak siber güvenlik içeriği üretimine verdiği katkılar, siber güvenlik alanında en çok Türkçe tez yapılan üniversite olması gibi katkılardan dolayı Üniversite Üstün Hizmet Ödülüne Gazi Üniversitesi Adli Bilişim ABD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan layık görüldü."Siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli çözümler olmadan tam güvenlikten söz edilemez"Törende konuşan ve siber korsanların devlet kurumlarının siber altyapısına saldırabildikleri gibi sıradan insanların kişisel bilgilerini ele geçirip özel hayatlarına müdahalede bulunabildiklerini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bu sorunun kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte çok daha büyüdüğünü kaydetti. Kuantum dirençli kriptoloji algoritmalarının ve çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Turhan, "Siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürün ve çözümler olmadan tam güvenlikten söz edilemez. Çağın gerekliliklerini takip etmekle kalmamalı bir adım önünde olmalı ve tehditlere karşı önlem almalıyız. Çünkü bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda; can kayıplarına, büyük ölçekli ekonomik zararlara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına sebep olunabilir" dedi.

Kaynak: İHA