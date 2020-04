Siber Güvenlik Uzmanı Koronavirüs Dolandırıcılığı Konusunda Uyardı

Kaynak: Tamindir

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, koronavirüs dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle sosyal medyada çok ciddi sponsorlu reklamların döndüğünü belirten siber güvenlik uzmanı Demircan, vatandaşların bu tarz dolandırıcılıklara çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs dolandırıcılığı giderek artıyorSiber güvenlik uzmanı Demircan, "Bunlar tamamen kandırma üzerine kurulu dolandırıcılık ve burada amaç sizin linki tıklamanız. Sizin linki tıkladığınız andan itibaren, sizden alacakları kişisel verilerle sizi dolandırıcılığın parçası haline getiriyor olacaklar. Bu son dönemde koronavirüs ile birlikte ciddi anlamda görülmeye başlayan tehditlerden bir tanesi. Onun dışında ülkemizde her ne kadar satışı yasak olsa da maske satışlarıyla alakalı, hala maalesef sponsorlu reklamlar dönmekte. Son zamanlarda çok sık tüketilen soğuk gıdalar, dezenfekte ürünleri ve bilgisayar oyunlarını çok ucuza sattıklarını iddia eden firmalar da aslında firma gibi görünen dolandırıcılar. Burada 100-200 dolarlık ürünleri, 5-10 dolar gibi paralara sattıklarını iddia ediyorlar. Tüketicinin bunlara çok dikkat ediyor olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Koronavirüs dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyaran siber güvenlik uzmanı Demircan, "Dolandırıcılar aslında içeriğinde koronavirüs olan her şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Arama motorlarının ilk sayfalarında çıkmak için de sponsorlu reklamlar veriyorlar. Maalesef arama motorları da bugün bunun sorgusunu çok fazla yapmadığı için, dolandırıcılar reklam veren gerçek bir kurummuş gibi görünüyor. Yani tüketici aradığı ürünü, krediyi, kredi geri ödemesini ya da devletin avantalarını yazdığı anda direkt karşısına sponsorlu dolandırıcılar çıkıyor. Burada önemli olan aldıkları muhatabın kim olduğunu biliyor olmaları. Konu kredi ise mutlaka bankanın muhatap olması gerekiyor. Gerçekten bankanın sitesi olduğuna çok dikkat ediyor olmaları gerekiyor. Kredi, geri ödemeler ya da devletin tanıdığı avantajlarla alakalı ise muhatabın e-devlet olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Sosyal Medyadaki Sponsorlu Reklamlara DikkatSon zamanlarda evde vakit geçiriyor olmamız nedeniyle sosyal medyadan kopamadığımızı belirten siber güvenlik uzmanı Demircan, "Bütün sosyal platformlarının içerisindeyiz. Sosyal medyadaki sponsorlu reklamlara çok ama çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Tamamen dolandırıcılar tarafından verilmiş kredi geri ödemeleri, düşük faizli kredi, para kazanabilirsiniz reklamları var ya da yine bu sponsorlu reklamlar üzerinden dezenfektan alabilirsiniz. Üstelik dezenfektanların şöyle bir dezavantajı var. Çoğu kurum aslında size bir ürün gönderiyor ama Sağlık Bakanlığı onayı olmayan, testlerden geçmemiş ürünler. Sponsorlu reklamlar bu anlamda da ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Siz linke tıkladığınız anda aslında bir tehdit yok. Bir sayfa açılıyor ve o sayfalar gerçekten sizi ikna edecek seviyede banka sayfalarına benzeyen sayfalar. Başta TC kimlik numaranız olmak üzere sizden kişisel verilerinizi adım adım almaya ve en son aşamada da sizden kredi kartı bilginizi almaya kadar gidiyor. Siz bu adımları tamamlayıp da bilgileri gönderdiğiniz anda kötü niyetli kişilerin eline hem tüm kişisel verilerinizi hem de banka verilerinizi vermiş oluyorsunuz. Hatta bir aşamadan sonra 'gelen SMS'i girin' diye ekranda bir ibare çıkıyor ve o SMS verisini girdiğinizde zaten hesabınız tamamen sizin kontrolünüzden çıkmış oluyor" dedi.Raporlanan web sitelerinin antivirüs programları tarafından hemen bloklandığını ifade eden siber güvenlik uzmanı Demircan, "Güncel bir antivirüs programına sahipseniz ve programın güncellemelerini de düzenli olarak alıyorsanız, bir dolandırıcılığa maruz kaldığınız an itibarıyla sizi uyaracaktır ama bu dolandırıcı site, çok yeni çıkan bir site ise tabii ki bu site için sizi uyarmayacaktır. Burada hem antivirüs programına güveniyor olmak lazım hem de girdiğiniz sitenin gerçek olduğuna dikkat ediyor olmak gerekiyor. Mesela banka isimleri genellikle 'com.tr' ile biter ve 'com.tr' satın alınarak yapılan dolandırıcılıklar çok nadir görülür. Normalde herhangi bankanın ya da profesyonel kurumun kullanmayacağı alan adları ya da IP adresleri karşımıza çıkarsa, kesinlikle bunlara tıklamamamız gerekiyor. Maalesef son zamanlarda mesajlaşma uygulamaları üzerinden de ciddi anlamda bunlar dağılmaya başladı. Bir de çok yakın tanıdığınız, sevdiğiniz biri size 'Ucuz kredi almak istiyorsan linki tıklayabilirsin' diye mesaj gönderebiliyor. Siz tanıdığınız birine güvendiğiniz için linki tıklayarak kişisel verilerinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu anlamda doğruluğunu sorgulamadığınız hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın" şeklinde konuştu.