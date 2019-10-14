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"Siber güvenlik ve kriptoloji" konferansı BTK'de yapılacak

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda (ISCTURKEY 2019) "Siber Güvenlik ve Kuantum Sonrası Kriptoloji" konusu ele alınacak.

14.10.2019 11:26
Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda (ISCTURKEY 2019) "Siber Güvenlik ve Kuantum Sonrası Kriptoloji" konusu ele alınacak.
Bilgi Güvenliği Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yapılacak konferans, 16-17 Ekim'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK tarafından da desteklenen, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansınca (ENISA) "Avrupa Siber Güvenlik Ayı" etkinliklerine dahil edilen ISCTURKEY 2019'da, "Kuantum Sonrası Kriptoloji" konusu çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler konuşulacak.
Etkinlikte, yapay zeka, nesnelerin interneti ve blok zincir teknolojisi alanında siber saldırılar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler değerlendirilecek.
Türkiye'nin siber güvenlik stratejisinin de ele alınacağı etkinlikte, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamalar anlatılacak.
Akademik bildirilerin de sunulacağı konferansa, "siber güvenliğe NATO'nun bakışı"nı anlatmak için NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Jaak Tarien de katılacak.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.iscturkey.org sitesinden ulaşılabiliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kriptoloji, Ekonomi

Kaynak: AA

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