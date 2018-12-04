Siber Güvenlikçiler Innovera Shield2018'de Buluşuyor

04 Aralık 2018 Salı 11:47



04 Aralık 2018 Salı 11:47

Siber güvenliğin geçmişine ve geleceğine yön veren beş isim Shield2018 için İstanbul'a geliyor.Siber güvenlik sağlayıcısı Innovera, bu yıl dördüncü kez düzenlediği SHIELD Konferansı'nda dünyanın en ünlü siber güvenlik uzmanlarını konuk edecek. Konferans bu yıl "Güvenli Bir Dijital Gelecek içinBirlik Olmak" temasıyla düzenlenecek.Çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hack'leyen Chris Roberts, bir dönemin "En Fazla Aranan Siber Suçlusu" Brett Johnson, Pentagon'un siber savunma önlemlerini geçmeyi başaran Jay Kaplan, dünyanın en tehlikeli şifre çalma yazılımını yazan Benjamin "gentilkiwi" Delpy ve dünyanın en önemli CISO'larından biri ve Avrupa Quantum Computing Komitesi üyesi Jaya Baloo, Shield2018 için İstanbul'da olacak.Shield2018'in siber güvenlik organizasyonları arasında bir marka haline geldiğini aktaran Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, her yıl bir öncekinden daha başarılı ve geniş katılımlı bir konferans düzenlediklerini söyledi.GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLERİNİ PAYLAŞACAKLARShield2018'in konuşmacıları arasında siber suç dünyasının bir dönem en etkin isimleri arasında yer alan, bugün ise gerek yürüttükleri çalışmalar gerekse yaptıkları konuşmalarla lider siber güvenlik uzmanları arasına yerleşen isimler dikkat çekiyor.Ana konuşmacılar arasında yer alan Benjamin Delpy, Brett Johnson, Chris Roberts, Jay Kaplan ve Jaya Baloo, gerçekleştirecekleri konuşmalarda geçmiş deneyimlerini ve birikimlerini Shield2018 katılımcılarına aktarırken, siber güvenliğin geleceğine yönelik öngörülerini de paylaşacak.YENİ TEKNOLOJİLER ANLATILACAKEtkinliğin ilk yarısında global isimler çarpıcı sunum ve konuşmalarıyla sahne alacak. İkinci bölümde ise dört farklı salonda sponsor firmalar tarafından düzenlenen farklı oturumlar gerçekleştirilecek. Oturumlarda siber güvenlik alanındaki yeni teknoloji ve yöntemler katılımcılara aktarılırken çeşitli başarı hikayelerine dair detaylar da paylaşılacak.Tüm gün sürecek olan etkinlikte ayrıca Jay Kaplan, Chris Roberts ve Brett Johnson'ın katılacağı bir soru cevap bölümü de yer alıyor. Bu oturumda katılımcılar siber güvenlik dünyasıyla ilgili akıllarındaki soruları bu önemli isimlere doğrudan yöneltme olanağı bulacak.11 Aralık'ta Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek olan Shield2018'in sunuculuklarını ise Burcu Esmersoy ve Kadir Çöpdemir üstleniyor. - İstanbul