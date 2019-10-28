Siber saldırıda çöken Türk Telekom'dan açıklama: Savunma sistemimiz sağlam

Türkiye, dün öğlen saatlerinde başlayan ciddi bir siber saldırı tehdidi ile karşı karşıya. Uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber saldırı haritalarına da yansıyan bu durumdan en çok etkilenen kurum ise Türk Telekom oldu. Siber saldırıdan etkilenen Türk Telekom'dan ise resmi açıklama geldi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "En büyük Siber Güvenlik Merkezine sahibiz, Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır." dedi.

"EN BÜYÜK SİBER GÜVENLİK MERKEZİ BİZDE"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ekim Pazar günü yaşanan "Siber Saldırı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Kıraç, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

"Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler."

"HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI SAVUNMAMIZ HAZIR"

Saldırının, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulduğunu ifade eden Kıraç, "Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıraç, diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşların da gereken çalışmaları yürütmekte olduğunu aktararak, "Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir. " değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRILARIN KAYNAĞI HANGİ ÜLKE?

Öte yandandün başlayan bu son saldırının ardından uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber tehdit haritalarında Türkiye, en çok hedefte olan ülke konumuna yükselirken; saldırıların çıkış noktasının ise yoğunlukta olarak Rusya ve ABD olduğu görüldü.

DDOS SALDIRISI MI?

Yapılan saldırının veri trafiğine suni yoğunluk yaratan DDOS tipi olduğu düşünülüyor. Peki nedir DDOS? DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırıları, tamamen Bilgi Güvenliği unsurlarından Erişilebilirliği hedef alıyor. Öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru saldırı yapılması şeklinde ortaya çıkan bu saldırı türü, zamanla şiddetinin arttırılması için çok sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırı şekline dönüştü.

Siber Güvenlik Derneği'nin daha önce resmi web sitesindeki açıklamalarına göre DoS saldırıları, sistemlerin erişilebilirliğini engellemeye yönelik bir saldırı türü. Her sistem kurulurken; kullanıcı sayıları, hat kapasitesi, anlık istek sayısı gibi unsurlar için belli değerler öngörülür ve bu değerlerin biraz daha üstünde yükü kaldırabilecek şekilde tasarım yapılır. DoS/DDoS saldırılarında ise, sistemin kaldırabileceği yükün çok üzerinde anlık istek, anlık kullanıcı sayısı ile sistem yorulur ve cevap veremez hale getirilir. Bunun yanında, doğrudan sistemin kendisini yormak şeklinde değil, hattı doldurarak yine sistemin erişilebilirliği hedef alınabilir.

DOSS SALDIRI NEDİR?

Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı, hedeflenen bir sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini, Internet trafiğinin seliyle hedefe ya da etrafındaki altyapısına aşırı yüklenerek bozmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir. DDoS saldırıları, saldırı trafiği kaynakları olarak birden fazla risk altındaki bilgisayar sistemini kullanarak etkinliğe ulaşır. İstenilen makineler bilgisayarları ve IoT cihazları gibi diğer ağ kaynaklarını içerebilir. Yüksek seviyeli bir DDoS saldırısı, karayolu ile tıkanıklık yapan bir trafik sıkışıklığı gibidir ve düzenli trafiğin istenen varış yerine ulaşmasını engeller.