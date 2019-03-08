Siber Savaşa Hazır Mıyız?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun destekleriyle düzenlenecek zirve 14 Mart 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dünyada her yıl milyarlarca dolar zarara yol açan ve "siber terör" olarak adlandırılan siber saldırılara karşı güvenliğin nasıl sağlanabileceği, saldırı risklerine karşı sigorta yaptırmanın mümkün olup olmadığı gibi bu alandaki pek çok soru Ankara'daki zirvede yanıt bulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde düzenlenecek "3. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi" 14 Mart 2019 tarihinde BTK'nın Ankara Merkez Binası'nda yapılacak.

Zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun da katılımcılara hitap edeceği etkinlikte, siber terör ve hibrid savaşta alt yapı seçenekleri, siber savaşta uluslararası iş birlikleri ve siber uzayın operasyonel alan olarak nasıl tanımlandığı gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Siber güvenlikte quantum ve yapay zekâ çalışmaları, siber risklerin yönetimi, siber risk sigortası, siber terörle mücadelede zorluklar ve siber savaş suçlarının hukuksal boyutları ile ilgili tüm konular da uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

16 uzman konuşacak

Zirvede 16 konuşmacı gün boyunca toplam dört ayrı bölümde "Siber Terör ve Hibrid Savaş" konularındaki birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Kani Hacıpaşaoğlu "Hibrid Savaşta Siber Güvenlik ve Savunma", Süleyman Anıl "Siber Uzayın Operasyonel Alan Olarak Tanımının Uluslararası Önemi ve Pratik Anlamı", Mustafa Dayıoğlu "Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Teknolojiler" ve Uğur Çağal "Siber Güvenlikte Quantum ve Yapay Zekâ Çalışmalarına Stratejik Bakış" konusunda son gelişmeleri aktaracak.

"Hibrid Savaş" ajandaya girdi

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, etkinlikle ilgili, "Siber güvenlik, değişen ve gelişen siber uzayla birlikte artık bambaşka boyutlara evrilen ve sürekli yeniden değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bilinen tüm savaş yöntemlerinin yerini alan ve 'hibrid savaş' olarak adlandırılan bu yeni siber saldırı yöntemleri bu zirvede ilk kez ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler