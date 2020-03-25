Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Siber suçlular, koronavirüs paylaşımlarıyla dolandırıyor - Haberler

Siber suçlular, koronavirüs paylaşımlarıyla dolandırıyor

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların "koronavirüs" içerikli paylaşımlarla insanları dolandırmaya çalıştığını belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

25.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:36
Siber suçlular, koronavirüs paylaşımlarıyla dolandırıyor
Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların "koronavirüs" içerikli paylaşımlarla insanları dolandırmaya çalıştığını belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Koltuksuz, yaptığı yazılı açıklamada, siber suçluların gündemde olan konularda merak uyandıran başlıklı kısaltılmış adresleri, özellikle sosyal medya ya da mail yoluyla paylaştıklarını belirtti.
Başlığa merakla tıklayan kişilerin hem sahte siteyi paylaşmış olduğu hem de bilgisayarlarına zararlı yazılımları indirebildiğini bildiren Koltuksuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Siber suçlular, son dönemde Covid 19 ile ilgili merak uyandıran, sözde video ya da haber başlıklarıyla kendilerine kurban seçmeye çalışıyorlar. Saldırganlar, internette bu konuyla ilgili arama yapan kullanıcıları zararlı yazılımlarla hedef alırken kötü amaçlı yazılımları, pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklıyor. Ayrıca, cep telefonlarına 'ücretsiz koronavirüs testi' gibi başlıklarla gelen sahte SMS'lerdeki linkler, devlet kurumlarının ismini ya da logolarını kullanarak gönderilen sahte mesajlardaki linkler, sözde bankalardan geldiği izlenimi verilen SMS'lerdeki linkler de kullandıkları diğer yöntemler. Bu nedenle, kaynağı ve adresleri bilinmeyen, kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerekiyor."
Koltuksuz, bu tarz paylaşımlara şüpheyle bakmak gerektiğine vurgu yaparak, "Kişisel bilgi isteyen linklere tıklamayın. Bunun yerine web sitesinin adresini tarayıcıya kendiniz yazın, e-posta ile gelen kişisel bilgi isteyen taleplere bilgilerinizi vermeyin." ifadelerini kullandı.
Tüketicilerin alışveriş sitelerinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Koltuksuz, ödemelerin SMS onay kodu ile yapılması gerektiğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Yaşar Üniversitesi, Koronavirüs, Bilgisayar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Gazeteciler, hazırladıkları videoda koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı - Haber 13:34: Afganistan'da havan mermili saldırıda 3 sivil öldü - Haber 13:33: Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi - Haber 13:32: Can Dostlar Osmangazi'ye emanet - Haber 13:32: (havadan görüntülerle) - YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ; OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler