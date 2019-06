- Siber zorba davasında sanık Orkun Dülgeroğlu hakim karşısına çıktı

- Siber zorba davasında sanık Orkun Dülgeroğlu hakim karşısına çıktıDülgeroğlu: "Can güvenliğim yok, suçlamaları reddediyorum"İSTANBUL - Babası ve eski avukatı aleyhinde yaptığı sahte haber paylaşımları nedeniyle 'özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 30 yıl 8 aya kadar hapsi istenen yazılımcı Orkun Dülgeroğlu, hakim karşısına çıktı. Dülgeroğlu savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada müşteki olarak dinlenen avukatı Koray Kılıç ise, "Gerek iş gerek özel hayatım olarak mağdur edildim, şikayetçiyim" dedi. Dülgeroğlu'nun hakkında çıkan bir habere erişim engeli kararı vermeyen 6 hakim aleyhinde hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava ise sürüyor.Babası Nadir Dülgeroğlu ve eski avukatı Koray Kılıç aleyhinde sahte haber paylaşımları yaptığı iddia edilen yazılımcı Orkun Dülgeroğlu'nun(34), 'zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'zincirleme şekilde hakaret' suçlarından toplamda 30 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı."İş ve özel hayatımda mağdur edildim"Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Koray Kılıç katılırken, celse arasında ifade veren sanık Orkun Dülgeroğlu ve babası müşteki Nadir Dülgeroğlu gelmedi. Müşteki Koray Kılıç beyanında, "Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Gerek iş gerek özel hayatım olarak mağdur edildim. Tüm dijital delillerimizi sunacağız. Grafoloji, metin madenciliği ve suç dili konusunda uzman bilirkişi kuruluna gönderilmesini talep ediyorum" dedi."Kendisine iş vermediğim için hakkımda asılsız bilgiler paylaştı"Duruşma 2 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Adem T. sanığı 2013 yılında tanıdığını söyleyerek, "Çorlu'daki davasında uzman tanık mütalaası verdim. Benim bilişim şirketim vardır. Kendisiyle ufak tefek seçim çalışmalarında birlikte billboard görselleri için çalıştık. Kendisine iş vermediğim için hakkımda sahte haber sitelerinde asılsız bilgiler ile gerek iş hayatımda gerekse siyasi hayatımda benim olumsuzluklarla karşılaşmama sebebiyet verdi. Asılsız haberleri nedeniyle hakkımda açılmış dava dosyaları oldu. Çocuğumla ilgili asılsız bilgi ve ihbar nedeniyle çocuk şubeye gidip pedagog eşliğinde beyanda bulunmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanına suikastten halen açık bir dosyam vardır. Kendisi sahte deliller üretmektedir. Ben de aslında dosyanın mağduruyum. Sanığın ortaya koyduğu olumsuz süreçten sağlığım etkilendi" diye konuştu."Bu süreçte ben de mağduriyet yaşadım"Tanık Bahadır A. ise, polis memuru olduğunu, sanığı tanımadığını ve diğer tanık Adem T.'yi tanıdığını söyleyerek, "Sanık öncelikle asılsız haberleriyle örgüt üyesi yaptı. Ancak sonradan haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Ancak bu süreçte mağduriyet yaşadım. Diğer tanık Adem T. bana sanığın ortaya koyduğu asılsız haberlerinden yaşadığı mağduriyetlerden artık bıkarak bana 'şikayetinden vazgeç, sitelerdeki haberleri silecek' dedi. Ben şikayetimi geri çekmek istemedim. Devam eden süreçte benimle ilgili cumhurbaşkanına suikastten asılsız ihbarda bulunmuş, bunlardan sürekli bana soruşturma açıldı. Yazılı savunmamızı sunmak için süre istiyorum. Elimizde kesin delillerimiz vardır" ifadelerini kullandı.Sanık celse arasında ifade verdi: "Can güvenliğim yok, suçlamaları reddediyorum"Celse arasında mahkemeye gelerek ifade veren sanık Orkun Dülgeroğlu ise, "Can güvenliğim bulunmadığı için bugün mahkemenizde beyanda bulunmak istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Atılı suçlamalarla ilgili hakkımda herhangi bir delil de bulunmuş değildir. Müştekinin beyanları çelişkilidir" dedi. Sanık yazılı beyanda bulunmak için süre istedi.Mahkeme ara kararında, sanık ve müştekilere yazılı beyanda bulunmak ve delillerini sunmak için süre vererek duruşmayı erteledi.Olayın Geçmişiİnternet üzerinde paylaştığı sahte haberlerle babası Nadir D.ülgeroğlu'nu dolandırıcı, eski avukatı Koray Kılıç'ı istismarcı olarak suçlayarak mağdur ettiği iddia edilen Orkun Dülgeroğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Dülgeroğlu'nun, 'özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıl 8 ay 11 günden 30 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Öte yandan, Orkun Dülgeroğlu'nun hakkında çıkan bir habere erişim engeli kararı vermeyen 6 hakim aleyhinde hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava sürerken, Dülgeroğlu'nun, babaannesi, halası, eski sevgilisi, bilirkişi ve polis memuru aleyhinde de internette paylaşım yaptığı iddia ediliyor.