Siber zorbalar için ünlü olmanız gerekmiyor

Kullanıcıların bulut hesapları gibi kişisel ve özel verilerini sakladıkları platformlarının siber saldırıya uğraması ve özel verilerin izinsiz bir şekilde internette paylaşılmasının her şeyden önce bir suç olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu tür siber saldırılara maruz kalanlar ve bu saldırılar sonucu zarar görenler elbette yalnızca tanınmış isimler olmuyor. Dünyadaki ve Türkiye 'deki benzer olayların kurbanları hem ünlüler hem de sıradan son kullanıcılar olabiliyor. Bunun gibi hırsızlık girişimleri de gösteriyor ki zaman zaman kullanıcıların kişisel gizliliği kolayca zarar görebilecek durumda. Bulut tabanlı olarak hizmet veren platformlar son derece popüler olduğu için siber saldırganların da hedefinde. Fakat kullanıcılar bu tarz sızıntılardan sadece bulut tabanlı depolama sunan hizmetler üzerinden zarar görmüyor. Aynı zamanda, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla da siber saldırılarla karşı karşıya kalmak mümkün.

Öte yandan söz konusu bulut güvenliği olduğu zaman, uç nokta güvenliğinin ne kadar hassas olduğu daha iyi anlaşılıyor. Buluttan dosyaları ve kimlik bilgilerini doğrudan siber suçlulara gönderebilen casusluk özelliklerine sahip kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirilirse cihazın kendisi de bir sızıntının kaynağı olabiliyor.

Bilgisayar , akıllı telefon veya bulut hizmetlerinde olası veri sızıntılarının önüne geçebilmek için Kaspersky şunları öneriyor:

Her hesabınız için ayrı ayrı ve güçlü olduğundan emin olduğunuz parolalar kullanın.

Cihazlarınızı korumak için uç nokta koruma çözümleri kullanın çünkü kullandığınız her bir cihaz, bulut hesaplarınıza açılan bir geçittir.

Hesaplarınızı güvende tutmak için mümkün olan hizmetlerde iki adımlı doğrulama kullanın.

Hangi verilerinizi bulut tabanlı platformlarda saklayıp hangilerini saklamayacağınızı sınıflandırın. En hassas bilgilerinizi saklamak için (ister kişisel ister profesyonel hayatınıza ait bilgileri içeriyor olsun) sadece buluta güvenmeyin.

Mobil cihazların çalınması veya kaybolması çok olası bir senaryo. Cihazın kendisinde hassas verilerin depolanmadığından emin olun. Eğer mümkünse bu verileri şifrelenmiş şekilde saklayın.

Eğer yüksek derecede hassasiyeti bulunan verileri depolamak istiyorsanız (fotoğraf ve video da dahil), cihazın buluta otomatik yedekleme yapmadığını iki kez kontrol edin.