Siber zorbalık ve sosyal medya tacizinin hukuki boyutları!

"Taciz sözlü de fiziki de olabilir. Cinsel saldırı ya da sözlü, yazılı taciz olaylarında iletişim problemlerinin yaşanması en önemli etken. Sosyal medya üzerinden cinsel taciz konusu çok önemli. İnsanlar bu kanalla artık birbirlerine daha kolay ulaşıyorlar. Bildiğiniz gibi yeni bir kavram sosyal medya ve insanlar bu durumla yeni yeni karşılaşıyor. Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fiziksel bir temas aramamış, mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Dolayısıyla internet ortamında kişilere cinsel amaçlı yazılar yazılması, fotoğraflar veya teklifler gönderilmesi cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Sosyal medyada tanımadığınız birinin size el sallaması bile tacize girer. Hiç tanımadığınız birinden sizi rahatsız eden her hareket tacize girer. Sosyal medyadan gönderilen fotoğraflar taciz, nasılsın, iyi misin yazmak bile taciz sayılır. Tam tanımını söyleyecek olursak isteğiniz dışında sizi görsel ya da işitsel olarak rahatsız eden her şey tacizdir.

TACİZ EDİLDİYSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Sosyal medya üzerinden taciz edilen biri bu durumda neler yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Bu gibi durumlar belgelenebiliyorsa değer kazanır. Size birisi ayıplı bir fotoğraf, rahatsız edici bir yazı, bir emoji gönderdiği zaman o görüntünün ya da görüntülerin ve gönderen kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınmalıdır. Bunlar alındıktan sonra en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalıdır. Sonrasında savcılık bilgisayarın, telefonun yani nereden bu olay gerçekleşmişse o cihazın IP adreslerinden gerekli takibi yaparak tacizi yapan şahsı bulacaktır. O kişi bulunduktan sonra da davası açılacaktır. Cinsel taciz suçunun basit halinde, failin cezalandırılması mağdurun şikayetine bağlıyken, sosyal medya aracılığıyla taciz eden kişinin cezalandırılması için başlatılacak soruşturma ve kovuşturma için şikayet şartı aranmayacaktır. Yani şikayetinizi geri alsanız bile bu yargılama devam edecek ve suçu işleyen kişi üç aydan iki yıla kadar, suçun çocuklar üzerinde işlenmesi halinde ise altı aydan üç yıla kadar ceza alacaktır. Ancak şartlar oluşursa hükmün geri bırakılması kararı da alınabilir.

ÜLKEMİZDE KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMA YAŞI 8'E İNDİ

Maalesef ülkemizde 7-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 30'u tacize uğruyor. TÜİK'e göre Türkiye'de çocuklara karşı cinsel saldırı taciz ve tecavüz davalarında 2008'den günümüze yüzde 400 oranında artış yaşandı. Bu artışın nedenlerinden biri, maalesef sosyal medya araçlarına çocuklarımızın çok kolay ulaşıyor olması. Ülkemizdeki en büyük handikap da çocuklarımızla iletişimimizin zayıflığı. Sosyal medya alanının çok serbest olması da ayrı bir etken tabi. Yani sosyal medyada biz ne görüyorsak çocuklar da onu görüyor; gördüklerini günlük hayatında uygulamaya çalışıyor. Bu durumun getirdiği etkenlerle ülkemizde kadın-erkek ilişkilerinin başlama yaşı 8'e indi. Çocuk annesinin babasının kızacağından korkarak iletişime geçmiyor. Bizim ebeveyn olarak çocuklarımızla çok fazla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bir pedagog bazı çocuklarla kendisinin bile iletişim kuramadığını söylüyor. Çünkü çocuk sürekli olarak kaygı halinde olduğu için iletişim kuramıyor…"