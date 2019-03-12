Siberzorbalik.org Mağdurlara Nasıl Destek Veriyor?

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Siberzorbalik.org ile mağdurlara verdikleri desteklerden bahseden Demirel, "Günümüzde birçok insan aslında siber zorbalık mağduru olduğunun farkında bile değil. Örneğin; bir kişiyi tehdit etmek, hakaret etmek, şantaj yapmak vb. gibi. Mağduriyet yaşayan insanlara ise Siberzorbalik.org adlı, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir platform ile ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
TV, Sektörel, Ekonomi
Kaynak: Wise.tv