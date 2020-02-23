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Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu

Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.

23.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:26Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu
'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.
Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.
Belaya Gora köyü yakınında avcılar tarafından bulunan, Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.
Dalen, CNN'e yaptığı açıklamada, kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.
Uzmanların bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacağı belirtildi.
Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

Sibirya, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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