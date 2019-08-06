Haberler» Dünya» Haber
BBC

Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi

Rus ordusu, Sibirya'daki büyük bir cephanelikte çıkan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede artık cephanelerin havaya uçmadığını açıkladı.

06.08.2019 17:43 Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi

Rus ordusu, Sibirya'daki büyük bir cephanelikte çıkan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede artık cephanelerin havaya uçmadığını açıkladı. Bölgeden 9500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildiriliyor.

Krasnoyarsk bölgesindeki Achinsk kentin yakınlarında çıkan yangında, 10 büyük Il-76 kargo uçağı ve beş Mi-8 tipi helikopterle su bombaları attı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 55 bin top mermisinin bulunduğu ve kapatılmak üzere olan cephanelikte "artık yangın olmadığı" belirtildi.

Bölgeden 9500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildiriliyor.

Şarapnel parçaları, Kamenka köyündeki bir okul ve anaokulu binasına hasar verdi. Ancak Savunma Bakan Yardımcısı General Dimitry Bulgakov, camların kırılması dışında bölgedeki binalarda yapısal bir hasar olmadığını açıkladı.

Cephaneliğin 20 kilometre çapındaki bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Krasnoyarsk bölgesi, son haftalarda Sibirya'da, görülmemiş derecede sıcak hava ve şiddekli rüzgarlar nedeniyle çıkan orman yangınlarından en kötü etkilenen yerlerden biri.

Ancak orman yangınlarının çıktığı yer, cephane yangınının yüzlerce kilometre kuzeydoğusunda.

Askeri kaynaklar, resmi gazete Rossiiskaya Gazeta'ya yaptıkları açıklamada, patlamalar ve yangının bir kamyondaki eski bir top mermisinin havaya uçmasıyla tetiklendiğini söyledi.


Sibirya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
17:43   Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi
17:40   Bakan Dönmez, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
17:39   136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
17:38   Toni Morrison - Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Afrika kökenli Amerikalı yazar öldü
17:24   Cammu Keşmir - Hindistan'ın özel statüsünü kaldırdığı eyaletten haber alınamıyor
17:18   Video | Japonya'da geliştirilen yeni 'uçan araba'nın tanıtımı yapıldı
17:14   Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti