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Sibirya'daki orman yangının uydu görüntüsü yayınlandı

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Sibirya bölgesindeki yangınların uzaydan fotoğrafını yayınladı.

01.08.2019 17:37 Sibirya'daki orman yangının uydu görüntüsü yayınlandı
Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Sibirya bölgesindeki yangınların uzaydan fotoğrafını yayınladı.
Uzmanlar, Sakha Cumhuriyeti, Buryatia, Irkutsk bölgesi, Krasnoyarsk ve Habarovsk topraklarında yangınların yanı sıra Uzak Doğu Federal Bölgesinde, Tuva, Perm ve Irkutsk bölgesindeki sel baskınını da gözlemlediler.
Rusya Acil Durum Bakanlığı Birinci Yardımcısı Alexander Chupriyan, daha önce yaptığı açıklamada Tayga Ormanlarında üç milyon hektarın yandığını ve söndürme ekiplerinin 500'e yakın yangın tespit ettiklerini ve yangının gittikçe yayıldığını belirtmişti.



Krasnoyarsk, Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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