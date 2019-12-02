Haberler » Güncel » Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'ndan ilk sevkiyat yapıldı - Haber

Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'ndan ilk sevkiyat yapıldı

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı bugün itibarıyla devreye girdi.

02.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:30Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'ndan ilk sevkiyat yapıldı
Rus gazını Çin'e taşıyacak 'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı bugün itibarıyla devreye girdi.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen törene telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatlarıyla Rus gazının Çin'e sevkiyatı başladı.
Putin, burada yaptığı konuşmada projenin önemine işaret ederek, "Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Çin'e 30 yıl içinde trilyonlarca gaz sevk edilecek." dedi.
Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, bu projeyle dünyanın en büyük ithalatçılarından Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu - Haber
15:41 Öğretim görevlisi eşini 17 kez bıçakladı - Haber
15:41 FLAŞ - Haber
15:41 Ambulans şoförleri yarıştı - Haber
15:36 Kırgızistan'da 4 Aralık Manas Destanı Günü kutlandı - Haber
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı - Haber
15:13 Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:42:53