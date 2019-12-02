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"Sibirya'nın Gücü" resmi olarak açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, Sibirya'daki gaz boru hattı, "Sibirya'nın Gücü"nü resmi olarak açtıklarını duyurdu.

02.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:42

Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, 'daki gaz boru hattı, "Sibirya'nın Gücü"nü resmi olarak açtıklarını duyurdu.

Rusya ve Çin, yıllık olarak 38 milyar metreküp gaz alımını içeren 30 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 3 bin kilometre uzunluğunda olan boru hattının yıllık 61 milyar metreküplük kapasitesi bulunuyor.Putin hattının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Rusya-Çin arasında gerçekleşen bu adım enerji sektörünü bir adım ileriye götürdü ve iki ülkenin 2024'e kadar gerçekleştirmek istediği  200 milyar dolarlık hedefe daha da yakınlaştırdı."



Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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