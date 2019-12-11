Haberler » Güncel » Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor - Haber

Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 11'i gösterdi.

11.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:18Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor

soğuklarının etkili olduğu 'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 11'i gösterdi. Evlerinin camlarının buz tuttuğu kentte Kars Çayı'ndan adeta buz aktı.


Sibirya soğukları Kars'ta hüküm sürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15'lere düştüğü kentte vatandaşlar, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Soğuk havanın etkili kentte vatandaşlar soğuktan sıkı sıkı giyinerek sokağa çıktı.


Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Aşırı soğuklardan Çıldır Gölü'nün bir kısmı dondu. Hava sıcaklığı Kars'ta gece eksi 15 derece ölçülürken sabah saatlerinde termometreler eksi 11'i gördü. - KARS


Sibirya, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Haber
12:40 ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük" - Haber
12:39 (Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI - Haber
12:39 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
12:35 Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:43:59