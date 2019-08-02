Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sibirya yangını için Rus askeri uçağı

Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.

02.08.2019 13:32 Sibirya yangını için Rus askeri uçağı
Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağını Sibirya'da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirdi. Askeri kargo uçağı olarak kullanılan İluyşin İl-76'ların her biri 42 ton su ile Krasnoyarsk'da bulunan havalimanından ayrıldı.

Rusya'nın Hava Ormanı Koruma Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Sibirya'da yangın neredeyse 3 milyon hektarlık bir alanı küle çevirdi.

Rusya'ya bağlı Buryatya ve Sakha özerk cumhuriyetlerinden yetkililer, Irkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde devlet acil durumu ilan etti. - SİBİRYA

Sibirya, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:36   Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15:32   Balıkesir'de otobüs yangını: 5 ölü
15:30   Kafası beton piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
15:29   Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
15:25   Yaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gitti
15:25   Terme Ali Korkmaz için seferber oldu
15:20   İşsizim dedi, kucağındaki çocuğu ile cama çıktı