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Sibirya yangını için Rus askeri uçağı

Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.

02.08.2019 13:35
Sibirya yangını için Rus askeri uçağı
Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağını Sibirya'da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirdi. Askeri kargo uçağı olarak kullanılan İluyşin İl-76'ların her biri 42 ton su ile Krasnoyarsk'da bulunan havalimanından ayrıldı. Rusya'nın Hava Ormanı Koruma Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Sibirya'da yangın neredeyse 3 milyon hektarlık bir alanı küle çevirdi. Rusya'ya bağlı Buryatya ve Sakha özerk cumhuriyetlerinden yetkililer, Irkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde devlet acil durumu ilan etti.
(İHA)

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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