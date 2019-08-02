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- Sibirya Yangını İçin Rus Askeri Uçağı

- Sibirya yangını için Rus askeri uçağıSİBİRYA - Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.

02.08.2019 15:17
- Sibirya Yangını İçin Rus Askeri Uçağı
- Sibirya yangını için Rus askeri uçağı
SİBİRYA - Rusya, Sibirya'daki yangına müdahale etmesi için askeri uçak görevlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağını Sibirya'da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirdi. Askeri kargo uçağı olarak kullanılan İluyşin İl-76'ların her biri 42 ton su ile Krasnoyarsk'da bulunan havalimanından ayrıldı.
Rusya'nın Hava Ormanı Koruma Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Sibirya'da yangın neredeyse 3 milyon hektarlık bir alanı küle çevirdi.
Rusya'ya bağlı Buryatya ve Sakha özerk cumhuriyetlerinden yetkililer, Irkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde devlet acil durumu ilan etti.

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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