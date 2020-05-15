Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu

Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurduKORONAVİRÜS (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılar, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla apartmanların atılarına ve balkonlarına şişme havuz koydu.

15.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:39
Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu
KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılar, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla apartmanların atılarına ve balkonlarına şişme havuz koydu. Antalya'yı etkisi altına alan sıcaklar, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kent sakinlerinin alternatif çözümler üretmesine sebep oldu. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapalı olan sahillere gidemeyen vatandaşlar, sıcaktan bunalan çocuklarını şişme havuzda serinletti. Yıldız Mahallesi'nde bir vatandaş 5 katlı apartmanın çatısında plastik havuz şişirdi. İçini su dolduran vatandaş, çocuklarına oyun alanı yarattı.
Lara bölgesinde evinin terasına iki çocuğunun serinlemesi için şişme havuz dolduran Diş Hekimi Can İpek ise çocuklarıyla birlikte çatı havuzunun tadını çıkardı. 50 güne yakındır çalışmadığını ve evinde zaman geçirdiğini anlatan İpek, "Çocukları bu süreçte oyalamak oldukça zor. Birçok şey yaptım. Fakat havalar ısınınca çocuklar denize ve havuza girmek istiyor. Benim de aklıma uzun zaman önce aldığımız fakat hiç kullanmadığımız havuzu şişirmek geldi. Eşimle birlikte havuzu doldurup çocuklarımızın eğlenmesini izliyoruz" dedi.
Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçüldü. Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
DSÖ’den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Haberler››Güncel››Sıcağı gören Antalyalılar, çatılara havuz kurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:35: Silivri'de gençler sahile akın etti - Haber 18:34: Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor - Haber 18:32: Kuyumcu, saatçi ve bijuteri mağazalarında deneme süresi kısa tutulacak - Haber 18:32: TBB'den yabancı belediyeler ve uluslararası kurumlarla pandemiyle ilgili tecrübe paylaşımı - Haber 18:29: Otizmli Furkan'ın hayali gerçek oldu - Haber 18:21: Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi - Haber 17:58: Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı - Haber 15:50: Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı - Haber 10:58: Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek - Ekonomi