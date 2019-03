Sıcak Asfalt Üretimi 'Finişer' ile Yapılacak

Kaynak: İHA

Karabük ve çevresinde her yıl ilkleri gerçekleştirerek çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi bu yılda kendi sıcak asfaltını üreterek ilkleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Karabük İl Özel İdaresi tarafından, BSK (Sıcak asfalt) çalışmalarında kullanılmak üzere finişer (asfalt serme makinesi) alımını gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Asfalt Formeni Ali Coşkun ile birlikte yeni alınan finişer de incelemelerde bulundu.Genel Sekreter Uzun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Karabük İl Özel İdaresi olarak her yıl makine parkımızı daha güçlü bir konuma getiriyoruz. Yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak aynı yerde kalmadan çalışıyoruz. Bu yılda kendi sıcak asfaltını üreten bir Karabük İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Geçtiğimiz yıl müteahhit firma tarafından sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Şimdi ise 2019 yılında kendi yapacağımız asfalt çalışmaları kapsamında ilk makinemiz olan finişeri aldık. Bu yıl Karabük merkez ve ilçelerimiz için yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarımızı başarılı bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK