Sıcak Çermik Kaplıcası'nda Su Parkı

Kaynak: DHA

SİVAS Belediyesi'nce Sıcak Çermik bölgesinde, 30 milyon liraya yaptırılan 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi'nin bir bölümü hizmete alındı. Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolüyle merkezi gezerek, incelemelerde bulundu.Sivas Belediyesi tarafından kentteki sosyal yaşam alanındaki ihtiyacı gidermek için yapımına başlanılan 'Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi' projesinin bir kısmı hizmete girdi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası alanında, 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks, kadın ve erkekler için iki ayrı tesisten oluşuyor. Tesiste yüzme havuzları, fin hamamı, sauna, tuz odası, su kaydırakları ve su oyunlarının bulunduğu alanlar yer alıyor. Bir bölümü hizmete giren ve projesinde sona yaklaşılan merkezi Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan gezerek, incelemelerde bulundu. Başkan Aydın, katılımcılara merkezi tanıtarak, bilgiler verdi.'TURİZMDE ÖNEMLİ NOKTAYA GELECEK'Sivas'ın değer kazanmaya devam ettiğini kaydeden Vali Ayhan, "Sivas'ın yaşanabilir bir şehir olma noktasındaki bütün ihtiyaçlar el birliği ile gideriliyor. Bir şehrin sosyal anlamda hizmetlere ihtiyacı var. Bu yaşam merkezinin 5 yıldızlı deniz kenarındaki otellerden daha iyi standartlara sahip olduğunu görmekteyiz. Sıcak Çermik bölgesinde olması da Sıcak Çermik'e büyük güç verecek. Bu bölge gelişmeye çok müsait, bakir bir yer. Sıcak Çermik, Yıldız Dağı bağlantısıyla beraber yakın zamanda Sivas gerek termal turizmde gerekse kış turizminde çok önemli bir noktaya gelecek" dedi.'30 MİLYON LİRALIK YATIRIM'Belediye Başkanı Aydın ise "Burada yüzme havuzları var, çocuk havuzları var, eğlence merkezi var; hamam, sauna, fitness alanları var. Restoranlar ve kafelerden oluşan ve erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı simetrik iki bölümden oluşan yaklaşık 30 milyonluk bir yatırım burası. Sivas Sıcak Çermik Sivas'ın önemli kaplıca merkezlerinden bir tanesi burada özel sektörle beraber Sivas Belediyesi olarak böyle bir çekim merkezinin Sivas Sıcak Çermik Kaplıcaları'na değer katacağını, şehre bir değer katacağını turizm noktasında şehrimizin gelişmesine katkı sunacağını öngörmüştük. Yaklaşık 1 ay süre içinde komple tesisinin açılacağını ön görüyoruz. Aynı zamanda Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı Kış Turizmi'nin entegre olacağını ön görüyoruz. İnsanlar burada konaklayacaklar, termal turizmin imkanlarından faydalanacaklar sonra da gidip kayak yapabilecekler. Kış turizmi ile termal turizmin entegre olması da Sivas turizminin gelişmesi adına çok önemli bir adım, diye düşünüyoruz" diye konuştu.- Sivas