Sıcak Çermik'te Önemli Sağlık Yatırımı

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Sivas'ta bulunan Sıcak Çermik'te 150 yataklı konaklamalı rehabilitasyon merkezi kurulacak.Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde, Sağlık Bakanlığınca yatırım programına alınan 150 yataklı Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili uygun olabilecek alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde bu denli kapsamlı ve büyük sağlık yatırımının en uygun sahada yapılması kararlaştırıldı.Uluslar arası hizmet verecekVali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada; termal turizmi insan hayatına kazandırmak ve Sivas ekonomisine katkı sağlamak için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. İki büyük firmanın yaptığı yatırımlarla bölgenin belli bir seviyeye ulaştığını ve alt yapı alanında da hizmetlerin devam ettiğini anlatan Ayhan, "Tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de termal sağlık turizminin önemi her geçen gün artıyor. Bu amaçla kullanmak üzere; fizik tedavi, kür merkezi, yaşlılarımızın rehabilitasyonu gibi kapsamlı termal sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için 'Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi' yapılması için Sağlık Bakanlığımızla çok önemli bir çalışma içerisindeyiz. Çok önemli bir yatırım olacak. Ulusal beklentilerden ziyade uluslararası hizmet verecek şekilde projelendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz, yatırım planlamasını belli bir aşamaya getirmiş durumda, projelendirme için ORAN Kalkınma Ajansından destek alacağız, imzalar atıldı. Termal turizm alanında özellikle termal sağlık turizmi ile ilgili önemli hibe destekleri var, IPARD bu anlamda bize destek sağlayacaktır. Arkadaşlar çalışıyorlar. Hibe desteği alamazsak zaten Sağlık Bakanlığımızın yatırım programına girmiş durumda." dedi.Özel idare arazisi değerlendirilecekYapılan inceleme de Sivas İl Özel İdaresine ait 160 bin metrekare alanın sağlık turizmi olarak değerlendirileceğini ve bu konuda gerekli planlamaların yapılacağını kaydeden Ayhan, "Sağlık tesisimiz bölgeye güç katacak. 2019 yılında projelendirme çalışmaları tamamlanarak, gerek hibe yolu ile gerek Sağlık Bakanlığımızın desteği ile en kısa süre içerisinde tesis inşası başlayacak diye düşünüyor, heyecanımızı diri tutuyoruz. Amacımız termal sağlık alanında ihtiyaçlara cevap vermek. Bu jeotermal su, Allah'ın bizlere, bu bölgeye sunduğu bir nimet. Bu nimeti yatırıma ve istihdama özellikle de insanlığın yararına sunmakta biz idarecilerin borcudur." ifadelerini kullandı. - SİVAS